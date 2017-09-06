التنمية: إصدار 84 ترخيصا للجمعيات لجمع المال منذ مطلع العام الجاري

2017-09-06 - 2:30 م

مرآة البحرين: كشفت إحصائية رسمية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت 84 ترخيصًا للجمعيات لجمع المال لعام 2017.

وتنوعت الجمعيات ما بين أهلية وخيرية وأخرى تعنى بالعناية الطبية، مثل جمعية الأطباء البحرينية والجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية، إلى جانب جمعيات أخرى تهتم بالوافدين، من بينها جمعية كيرلا الكاثوليكية وكيام سيسي، بالإضافة الى جمعيات تعنى بالحيوانات، مثل جمعية رعاية الكلاب التي تصرف تبرعاتها في دعم الفعاليات ونشر الوعي الثقافي لدى المجتمع عن كيفية التعامل مع الكلاب، وجمعية الرفق بالحيوان التي تجمع المال لغرض رعاية الحيوانات وحماية حقوقها وتثقيف المجتمع كذلك بأهمية الرفق بالحيوان والمسؤوليات الواجبة.

أما أبرز الجمعيات الأهلية التي حصلت على تصريح، فهي جمعية التعافي من المخدرات؛ وذلك لغرض توعية وتأهيل المدمنين وتوفير الاحتياجات الاساسية لهم، وتغطية المصاريف التشغيلية.

فيما حصلت الجاليات على رخص لجمع المال من خلال 4 جمعيات، منها جمعية كيرلا الكاثوليكية التي تسعى إلى إقامة الفعاليات الثقافية والاجتماعية من خلال الحفلات والأرصدة والمباريات الرياضية واستلام التبرعات، بالإضافة إلى مخاطبة المؤسسات والشركات والأفراد، فيما جمعية تيلوجو كالا سميتي في البحرين حصلت على ترخيص جمع المال من أجل تعزيز تبادل المعرفة والوسائل التعليمية والتراث الثقافي، والسعي إلى إيجاد روح التعاون والأخوة بين المقيمين في البحرين من ولاية تيلوجو.