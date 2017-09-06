أكثر من 30 ألف بحرينية يعملن في القطاع الخاص

2017-09-06 - 2:34 م

مرآة البحرين: كشفت إحصائيات رسمية أن عدد البحرينيات العاملات في القطاع الخاص يبلغ 30 ألفًا و284 موظفة، توزعت على 10 فئات من الوظائف، منها الوظائف المالية والمحاسبية، والوظائف التعليمية، وقطاع الإنشاءات والمقاولات، ووظائف النقل والخدمات، ووظائف تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والمحاماة والوظائف القانونية، والإنتاج والتصنيع، وحراس الأمن، والبائعات.

وبينت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن 4030 من البحرينيات يعملن بائعات، وذلك بنسبة 13.3 %، فيما يبلغ إجمالي الموظفات في المهن المالية والمحاسبية 3927 موظفة، منهن 1341 موظفة تعمل في مهنة أمين صندوق، إلى جانب 1335 في وظيفة محاسبة.

ويبلغ عدد العاملات في قطاع التعليم 2116 موظفة، منهن 1202 يعملن مدرسات، فيما يبلغ عدد الموظفات في قطاع المقاولات والإنشاءات 2019 موظفة، وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية 952 بحرينية.

وأظهرت الإحصاءات أن 766 من البحرينيات يعملن في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فيما يعمل في قطاع الرعاية الصحية 586 موظفة، وأما قطاع المحاماة والوظائف القانونية فيضم 396 وظيفة للبحرينيات، يتلوه قطاع التصنيع والإنتاج بواقع 375 وظيفة، ثم قطاع الحراسة والأمن بواقع 375 موظفة.

وبحسب الأرقام، فإن 221 بحرينية تعمل في قطاع المطاعم والفندقة، وتعمل 214 بحرينية في وظائف قطاع صالونات التجميل وغسل الملابس.

وأشارت الأرقام إلى أن 2352 بحرينية تعمل في وظيفة كاتب إداري، فيما تعمل 1968 موظفة في وظيفة (عامل بدالة)، إلى جانب 1831 موظفة في السكرتارية.