البحرين: انقطاع أخبار 3 مواطنين تم اعتقالهم فجر اليوم

2017-09-06 - 2:51 م

مرآة البحرين (خاص): واصلت السلطات الأمنية البحرينية (الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017) حملتها التي تستهدف المواطنين والنشطاء، حيث أقدمت على اعتقال 3 مواطنين، دون معرفة السبب.

وقال نشطاء أن قوات تابعة للداخلية اعتقلت كل من "هود جعفر كاظم إبراهيم، وأيمن حبيب عبدالعزيز" من الشارع العام في دمستان، ونقلتهم إلى مركز شرطة مدينة حمد دوار 17، حيث انقطعت أخبارهم، ولم يعلم سبب اعتقالهم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الأمن الشاب مهدي العصافرة من السنابس، من منفذ جسر الملك فهد أثناء عودته من زيارة خاصة لجمهورية العراق، وتم اقتياده إلى منطقة مجهولة.