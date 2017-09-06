النيابة العامة توجه تهمة التجمهر لـ 4 نشطاء

2017-09-06 - 2:56 م

مرآة البحرين (خاص): وجهت النيابة العامة البحرينية تهمة التجمهر لـ 4 نشطاء، بعد التحقيق معهم، وذلك في أحدث حملة موجهة للنشطاء في البحرين مع اقتراب الجلسة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وكانت السلطات استدعت كلاً من الناشطة زينب آل خميس، الناشط منذر الخور، الناشطة ريحانة الموسوي وزوجها طلال العلوي للتحقيق.

وحقق وكيل النيابة خالد التميمي، صباح اليوم مع النشطاء الأربعة في مبنى الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، حيث تم توجيه تهمة "التجمهر" لهم جمعياً.

وكانت السلطات منعت مؤخراً أمين وعد السابق رضي الموسوي، والناشطة فاطمة الحلواجي من مغادرة البلاد، بناء على أوامر حديثة بمنع السفر عن النشطاء صدرت في 30 أغسطس/آب الماضي.

ويعتقد أن تكون الحملة الجديدة موجهة للنشطاء، بهدف منعهم من المشاركة في الجلسة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتي ستناقش التوصيات الموجهة للبحرين في ملفها الحقوقي.