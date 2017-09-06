البحرين تعلن عن اعتقال متظاهرين نددوا باستمرار الحرب السعودية على اليمن
2017-09-06 - 6:01 م
مرآة البحرين: اعتقلت السلطات البحرينية أشخاصا قالت إنهم شاركوا في "مسيرة تم فيها تريديد شعارات مسيئة لدولة شقيقة".
وذكرت معلومات أن السلطات حققت مع أشخاص اعتقلتهم أخيرا بشأن مشاركتهم في تظاهرة (31 أغسطس/ آب 2017) تندد باستمرار الحرب التي تقودها السعودية على اليمن في بلدة السنابس جنوب العاصمة المنامة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان "تعقيبا على مقطع الفيديو المتداول والمتضمن مسيرة غير قانونية، يتم فيها ترديد شعارات مسيئة لدولة شقيقة (....) أسفرت التحريات عن تحديد هوية المشاركين والقبض على عدد منهم من بينهم الرادود".
وأضاف البيان "جاري استكمال أعمال البحث والتحري للقبض على البقية، باعتبار ذلك يشكل إثارة للفرقة والفتنة وتهديدا للسلم الأهلي" على حد زعم البيان.
وتعارض الغالبية الشعبية في البحرين الحرب التي تقودها السعودية على اليمن.
وقضت محاكم بحرينية بحبس نشطاء ومعارضين عبّروا عن رفضهم لإعلان الرياض الحرب على صنعاء.
وتشارك الحكومة البحرينية في الحرب إلى جانب السعودية التي تدعم المنامة في وجه حراك شعبي يطالب بإنهاء استحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.
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