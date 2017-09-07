النيابة تحيل 25 مواطنا للمحاكمة بتهمة الانضمام إلى سرايا الأشتر وتفجير حافلة شرطة

2017-09-07 - 2:04 م

مرآة البحرين: أحالت النيابة العامة (الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2017) 25 مواطنا بينهم 14 محبوسين، بتهمة الانضمام لسرايا الأشتر، وإحداث تفجير في حافلة تابعة لقوات الأمن.

وقال عيسى الرويعي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن النيابة انتهت من التحقيق في واقعة إحداث تفجير باص تابع لقوات الأمن بتاريخ 26/2/2017 على شارع الملك حمد ونتج عن ذلك إصابة عدد من رجال الأمن، وتمت إحالة (25) متهم منهم (14) محبوسين للمحاكمة، حيث تقرر نظر القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية في 19 أكتوبر/تشرين الثاني 2017.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة "تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية".