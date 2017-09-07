تأجيل محاكمة رجل الدين الشيعي السيد محي الدين المشعل حتى 18 سبتمبر مع استمرار حبسه

2017-09-07 - 2:12 م

مرآة البحرين: أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، قضية رجل الدين الشيعي المعتقل، السيد محي الدين المشعل حتى 18 سبتمبر/أيلول الجاري، مع استمرار حبسه

ووجهت النيابة العامة تهمة "الإساءة للخلفاء الراشدين والصحابة، والإساءة للرسول الكريم" إلى المشعل، على خلفية محاضرة دينية ألقاها في مأتم بالسنابس في شهر رمضان الماضي، بمناسبة وفاة الإمام علي (أول أئمة الشيعة الإثنى عشرية)، حيث اعتبرت النيابة أن المشعل "أهان علناً أشخاصا موضع تمجيد لدى أهل ملة".

وفي أولى جلسات محاكمته (الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017) قررت المحكمة الصغرى الرابعة تأجيل القضية حتى 18 سبتمبر/أيلول الجاري للمرافعة والاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق للمحامي، لكنها رفضت الإفراج عنه بأي ضمانة تراها مناسبة.

وتتحصل تفاصيل القضية في أن المتهم كان قد ألقى خطبةً في ذكرى وفاة الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه في أحد المآتم بمنطقة السنابس، في شهر رمضان الماضي، والتي ذكر فيها عبارات تحمل معنى بالإساءة إلى الرسول الأكرم محمد صلَّ الله عليه وآله وسلم، إضافةً إلى تعرُّضِه إلى الخلفاء الراشدين وبعض صحابة الرسول بذكر أوصاف وعبارات تنال منهم ومن مكانتهم.