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الإفراج عن مواطن اعتقل أثناء عودته من أداء مناسك الحج
2017-09-07 - 2:22 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017) عن مواطن اعتقلته من منفذ جسر الملك فهد، أثناء عودته من أداء مناسك الحج.
وقال نشطاء إن السلطات أخلت سبيل المواطن أحمد عبدالجليل، من بلدة مقابة، بعد 3 أيام من اعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة.
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت عبدالجليل فجر الإثنين 4 سبتمبر/أيلول 2017، من منفذ جسر الملك فهد، خلال عودته من أداء مناسك الحج، واقتادته إلى جهة مجهولة، تزامنا مع حملة أمنية واسعة شنتها على بلدة السنابس التي اعتقلت منها حوالي 10 مواطنين.
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