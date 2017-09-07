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البيت الأبيض: الملك سلمان سيزور أمريكا أوائل العام القادم
2017-09-07 - 2:31 م
واشنطن (رويترز): أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان يوم الأربعاء وأنهما اتفقا على أن يزور الملك سلمان البيت الأبيض أوائل العام القادم.
وذكر البيان أن الزعيمين ناقشا أيضا في الاتصال الهاتفي "سبل الاستمرار في دفع الأولويات المشتركة بما في ذلك تعزيز الأمن والرخاء في الشرق الأوسط".
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