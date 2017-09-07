قطر تعفي مواطني المغرب من تأشيرة الدخول إلى الإمارة

2017-09-07 - 2:37 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت وسائل إعلام مغربية إن قطر أضافت المغرب إلى لائحة الدول التي تم إعفاء مواطنيها من التأشيرة لدخول الإمارة الخليجية.

وكانت قطر قد بدأت العمل ببرنامج يعفي 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى البلاد بهدف تنشيط السياحة والنقل الجوي، في وقت تواجه الدوحة أزمة مع جيرانها الخليجيين.

وقال رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني الذي التقى وفدا مغربيا في الدوحة الثلاثاء أن بلاده "رفعت عن مواطني المملكة المغربية تأشيرة الدخول إلى أراضيها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية في اليوم نفسه.

والمغرب بالإضافة إلى لبنان هما حتى الآن الدولتان العربيتان الوحيدتان بين الدول المستفيدة من الإعفاء من شرط التأشيرة الذي يشمل دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى دول غربية أخرى ودول لاتينية وآسيوية علاوة على دول مجلس التعاون الخليجي التي لا يزال رعاياه يملكون الحق قانونيا في دخول قطر بلا تأشيرة.

وفي الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، بعد اتهامها بدعم مجموعات "إرهابية" والتقرب من إيران.

ونفت قطر في المقابل كل الاتهامات الموجهة إليها.

وللمغرب تقليديا روابط استراتيجية قوية مع دول الخليج العربية، وبقيت المملكة المغربية محايدة في الأزمة الأخيرة وعرضت التوسط لحل الخلافات.

وزار الوفد المغربي قطر الثلاثاء لحضور الافتتاح الرسمي لميناء حمد الذي تكلف 7,4 مليارات دولار والذي تقول الدوحة انه سوف يساعد في "كسر قيود" الحصار المستمر منذ ثلاثة أشهر.