فرنسا قلقة من موقف ترامب إزاء اتفاق إيران النووي

2017-09-07 - 2:38 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير خارجية فرنسا يوم الأربعاء إنه قلق من احتمال أن يشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى العالمية.

وقال الوزير جان إيف لودريان خلال زيارة لجامعة ساينس بو في باريس "الاتفاق الذي أقر قبل نحو عامين يضمن أن تتخلى إيران عن (السعي لامتلاك) سلاح نووي ومن ثم تفادي الانتشار النووي. علينا ضمان هذا الوضع".

وأضاف "ينتابني القلق في الوقت الحالي إزاء موقف الرئيس ترامب الذي يمكن أن يشكك في هذا الاتفاق. وإذا جرى التشكيك في الاتفاق فسوف تعلو أصوات في إيران وتقول: ‘فلنمتلك نحن أيضا سلاحا نوويا‘".