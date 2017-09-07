» الخليج
فرنسا قلقة من موقف ترامب إزاء اتفاق إيران النووي
2017-09-07 - 2:38 م
مرآة البحرين (رويترز): قال وزير خارجية فرنسا يوم الأربعاء إنه قلق من احتمال أن يشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى العالمية.
وقال الوزير جان إيف لودريان خلال زيارة لجامعة ساينس بو في باريس "الاتفاق الذي أقر قبل نحو عامين يضمن أن تتخلى إيران عن (السعي لامتلاك) سلاح نووي ومن ثم تفادي الانتشار النووي. علينا ضمان هذا الوضع".
وأضاف "ينتابني القلق في الوقت الحالي إزاء موقف الرئيس ترامب الذي يمكن أن يشكك في هذا الاتفاق. وإذا جرى التشكيك في الاتفاق فسوف تعلو أصوات في إيران وتقول: ‘فلنمتلك نحن أيضا سلاحا نوويا‘".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-09-07قطر تعفي مواطني المغرب من تأشيرة الدخول إلى الإمارة
- 2017-09-07البيت الأبيض: الملك سلمان سيزور أمريكا أوائل العام القادم
- 2017-09-06الجبير يقول حديث إيران عن تقارب أمر مضحك
- 2017-09-05منظمة الصحة العالمية: عدد حالات الكوليرا في اليمن يتجاوز 600 ألف
- 2017-09-05قطر تفتتح رسميا ميناء سيساعدها في الالتفاف على العقوبات العربية
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus