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الخارجية البحرينية: تقرير العفو الدولية لا يستند إلى حقائق أو أدلة ويبتعد عن المهنية والموضوعية
2017-09-08 - 1:40 م
مرآة البحرين: أعربت الخارجية البحرينية عن أسفها لما تضمنه التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية من معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة، وابتعاده عن المهنية والموضوعية اللازمتين في مثل هذه التقارير.
وأكدت على أنها ستقوم بدراسة ما ورد في التقرير، مضيفة أنها تتطلع إلى "أن تتسم التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية بالإنصاف، وألا تعتمد على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد، بل تستقي معلوماتها من جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتكون مواقفها إيجابية وتقاريرها موضوعية ومحايدة ولضمان عدم الانتقائية في الخطاب الحقوقي".
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