رئيس بعثة الحج البحرينية: إحالة الحملات غير المصرح بها إلى النيابة

2017-09-08 - 1:45 م

مرآة البحرين: قال عدنان القطان رئيس بعثة الحج البحرينية أنه سيتم التعامل مع الحملات غير المصرح بها والوهمية التي قامت بأخذ الحجاج إلى الحج من دون تصريح بحزم من خلال تحويلها إلى النيابة العامة لتسببها في ضرر الحجاج وسلب أموالهم وعدم توفير السكن والخيام لهم من غير وجه حق.

وأضاف: سيتم التعامل مع الحملات المخالفة في الحج عن طريق الإنذار أو الشطب أو التحويل إلى النيابة، مطالباً الحجاج بأن لا يحجوا مع الحملات غير المصرح لها حتى لا يتعرضوا للضرر، وخاصة أن أغلبهم من الحجاج الذين تكرر حجهم، ويمكنهم التصدق بالأموال لحج الأفراد الذين لا يستطيعون الحج.