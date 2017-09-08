قرار من وزير المواصلات بفرض 2000 دينار رسوم لإصدار تراخيص تطبيقات النقل العام الذكية

2017-09-08 - 1:57 م

مرآة البحرين: أصدر وزير المواصلات والاتصالات قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة تراخيص أنشطة النقل العام، حيث أوجب على المرخص له حال كونه شركة أو مؤسسة أن يكون لديه مكان مخصص لإيواء المركبات، ويجوز له تخصيص أكثر من مكان لإيواء المركبات، شريطة موافقة الوزارة المسبقة على أماكن الإيواء بعد معايناتها من قبل الإدارة، وسداد رسم مقداره 50 دينارا عن كل مكان مخصص لإيواء المركبات.

كما حدد القرار رسما مقداره 10 دنانير عن كل عملية انتقال تقوم بها الإدارة لمعاينة مكان إيواء مركبات حدده المرخص له.

وأضاف القرار تعريفا جديدا حول خدمات تطبيقات النقل الذكية، والتي يتم من خلالها استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لمزاولة أنشطة النقل العام التي تحددها الوزارة، على أن تستثنى تراخيص خدمات تطبيقات النقل العام الذكية من الشروط والأحكام الخاصة بالمركبات وأماكن الإيواء الواردة باللائحة.

ويستلزم الحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال الرغبة في استخدام تطبيقات النقل العام الذكية في مزاولة أنشطة النقل العام التي تحددها الوزارة، على أن يتم تحصيل رسوم إصدار تراخيص هذه الخدمات بمقابل 2000 دينار، كما يتم تحصيل رسوم تجديد الترخيص بقيمة 2000 دينار أيضا.