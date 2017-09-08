قرار من التربية بمنع إنشاء مجموعات التواصل الاجتماعي «القروبات» للتواصل مع الأهالي
2017-09-08 - 2:04 م
مرآة البحرين: أصدرت الوكيل المساعد للتعليم الفني والعام لطيفة البونوظة تعميمًا بمنع تشكيل مجموعات التواصل الاجتماعي «القروبات» للتواصل مع الأهالي لمتابعة شؤون الطلبة.
وأكد التعميم الذي عمّم على مديري ومديرات المدارس على الالتزام باعتماد أساليب وآليات التواصل الرسمية بالدرجة الأولى، معتبرًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليس بديلاً عن الآليات الرسمية، ولا يغني عن التواصل المباشر.
وجاء في التعميم أنه «مع بدء العام الدراسي الجديد وإيمانًا بما للتواصل بين الهيئتين الإدارية والتعليمية بين المدرسة وأولياء الأمور من أهمية بالغة في خدمة العملية التعليمية التعلمية ومتابعة شؤون الطلبة يجب على جميع المدراس الالتزام باعتماد أساليب وآليات التواصل الرسمية بالدرجة الاولى، حيث إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليس بديلاً عنها»، مؤكدًا أنه «لا شيء يغني عن التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات العلاقة؛ لضمان تلقي الرسالة بصورة مباشرة لا لبس فيها وضمان عدم حدوث أي نوع من سوء الفهم الذي قد ينتج عن الرسائل الالكترونية وحفاظًا على عدم تعرّض البعض إلى مشاكل قد تنتج عن سوء فهم أو قصور في توصيل الرسالة الموجهة من أي جهة كانت».
وشدّد التعميم على أنه «لا حاجة لتشكيل مجموعات تواصل اجتماعي بالمدارس بعد أن تبيّن خلال الأعوام الماضية من مشاكل أثرت سلبًا على العلاقة بين البيت والمدرسة».
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