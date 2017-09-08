التربية ستستقطع ساعات التأخير والانصراف المبكر «غير المبررة»

2017-09-08 - 2:07 م

مرآة البحرين: أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات محمد مبارك جمعة تعميمًا إلى إدارات المدارس بخصوص معالجة حالات الحضور المتأخر والانصراف المبكر.

وأكد التعميم أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية حيال المعلمين في حال استمرار حالات التأخير والغياب عن الدوام الرسمي، كما أنها ستقوم باستقطاع ساعات التأخير والانصراف المبكر الواردة في كشف الحضور والانصراف ما لم تُدوّن المبررات من قبل الإدارة المعنية عن الموظفين الذين يستوجب عدم الاستقطاع من رواتبهم الأساسية في موعد أقصاه العاشر من الشهر التالي، مع بيان أسباب ومبررات عدم الخصم.

وأوضحت الوزارة أنها لن تعد تصاريح التأخير أو الانصراف المبكر إجازات تُعتمد بعد صدور تقرير الخصم الشهري.

ولفت التعميم إلى أنه يجب ألا تتجاوز التصاريح لأسباب شخصية بالموظف -ليست لها علاقة بالعمل- ثلاثة تصاريح، على أن لا يتجاوز مجموع ساعات عمل يوما كاملا خلال الشهر الواحد، ويستثنى من ذلك التصاريح الصحية بحسب الإفادات أو الشهادات الطبية الصادرة من مقر العلاج، وتعتمد التصاريح من قبل المسؤول المباشر للموظف وذلك وفقًا للصلاحيات الممنوحة له.