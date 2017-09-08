تظاهرات في الدراز ومناطق أخرى بالبحرين وإصابة متظاهر واحد على الأقل
2017-09-08 - 2:15 م
مرآة البحرين (خاص): عمت البحرين مساء الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2017 تظاهرات حاشدة في الدراز ومختلف مناطق البحرين، رفضا للحصار المفروض على الدراز والإقامة الجبرية على الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.
ووفق نشطاء فإن قوات الأمن قمعت عددا من المسيرات والمظاهرات، أبرزها في الدراز وجزيرة سترة، فيما تم تسجيل إصابة متظاهر برصاص الشوزن في بلدة أبوصيبع، القريبة من الدراز.
وكان نشطاء دعوا إلى مظاهرة حاشدة في الدراز، رفضاً للإقامة الجبرية على آية الله قاسم، وهو ما تعاملت معه قوات الأمن عبر تكثيف التواجد الأمني في البلدة، إلا أن العشرات من المواطنين خرجوا في مسيرات احتجاجية، وهو ما قابلته قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع، الذي أغرقت فيه البلدة.
وعمت مسيرات مع الدراز، كلا من "باربار، أبوصيبع، الشاخورة، سار، كرزكان، جزيرة سترة، جدحفص، الديه، المعامير، العكر" ومناطق أخرى من البحرين.
وطالب المتظاهرون برفع الإقامة الجبرية عن آية الله قاسم، والقصاص من قتلة الشهداء، ووضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة.
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