البحرين: استمرار منع إقامة أكبر جمعة للشيعة للأسبوع الـ 60 على التوالي وتواجد أمني عند جامع الصادق بالدراز

2017-09-08 - 2:22 م

مرآة البحرين (خاص): واصلت السلطات الأمنية منع الأغلبية الشيعية من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم للأسبوع الـ 60 على التوالي، وذلك باستمرارها في فرض الحصار على بلدة الدراز.

وقال شهود عيان أن السلطات كثفت من تواجدها الأمني (الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2017) عند محيط جامع الإمام الصادق بالدراز الذي كانت تقام فيه أكبر صلاة جمعة للشيعة في البلاد.

ومنذ يونيو/حزيران 2016 منعت السلطات الأمنية الشيعة من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم، كما جردت الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم من جنسيته ولاحقته قضائياً لممارسته فريضة الخمس الخاصة بالشيعة.