» أخبار
البحرين: معتقلو السجن المركزي يبدأون غدا إضرابا مفتوحا عن الطعام
معتقلون ينامون في ممرات إلى جانب سلات القمامة في سجن جو
2017-09-08 - 11:46 م
مرآة البحرين: يبدأ غدا السبت (9 سبتمبر/ أيلول 2017) المعتقلون في سجن جو المركزي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تردي الأوضاع في السجن.
وأكد المعتقلون أنهم ماضون في الاضراب حتى تحقيق مطالبهم في تحسين أوضاع السجن فيما يتعلق بـ "ملاءمته للعيش الإنساني وإعطائهم كامل حقوقهم في التحرك وحرية العبادة".
وشكا المعتقلون منذ مطلع العام من انتهاكات واسعة بحقهم وحرمانهم حتى من الصلاة والخروج للساحات.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-09-09الخارجية الأمريكية توافق على صفقة أسلحة للبحرين بقيمة 3.8 مليار دولار
- 2017-09-08البحرين: استمرار منع إقامة أكبر جمعة للشيعة للأسبوع الـ 60 على التوالي وتواجد أمني عند جامع الصادق بالدراز
- 2017-09-08تظاهرات في الدراز ومناطق أخرى بالبحرين وإصابة متظاهر واحد على الأقل
- 2017-09-08التربية ستستقطع ساعات التأخير والانصراف المبكر «غير المبررة»
- 2017-09-08قرار من التربية بمنع إنشاء مجموعات التواصل الاجتماعي «القروبات» للتواصل مع الأهالي
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus