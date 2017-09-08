البحرين: معتقلو السجن المركزي يبدأون غدا إضرابا مفتوحا عن الطعام

معتقلون ينامون في ممرات إلى جانب سلات القمامة في سجن جو

2017-09-08 - 11:46 م

مرآة البحرين: يبدأ غدا السبت (9 سبتمبر/ أيلول 2017) المعتقلون في سجن جو المركزي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تردي الأوضاع في السجن.

وأكد المعتقلون أنهم ماضون في الاضراب حتى تحقيق مطالبهم في تحسين أوضاع السجن فيما يتعلق بـ "ملاءمته للعيش الإنساني وإعطائهم كامل حقوقهم في التحرك وحرية العبادة".

وشكا المعتقلون منذ مطلع العام من انتهاكات واسعة بحقهم وحرمانهم حتى من الصلاة والخروج للساحات.