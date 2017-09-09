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الخارجية الأمريكية توافق على صفقة أسلحة للبحرين بقيمة 3.8 مليار دولار
مقالتة تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني في قاعدة عيسى الجوية في الصخير جنوب المنامة
2017-09-09 - 1:03 ص
مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة مبيعات أسلحة للبحرين بأكثر من 3.8 مليار دولار تشمل طائرات إف-16 وصواريخ وزوارق دورية وتحديث أسلحة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن المبيعات المقترحة تشمل 19 طائرة إف-16في من إنتاج لوكهيد مارتن قد تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار.
كما وافقت الخارجية الأمريكية على بيع زورقي دورية و221 صاروخا مضادا للدبابات إلى جانب عمليات تحديث لأسطول البحرين الحالي من الطائرات إف-16 بقيمة 1.8 مليار دولار.
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