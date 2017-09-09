أمير قطر يجري اتصالا بولي العهد السعودي بتنسيق من الرئيس الأمريكي

أمير قطر مع الرئيس الأمريكي في الرياض 21 مايو الماضي (رويترز)

2017-09-09 - 1:22 ص

مرآة البحرين: قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود تلقى اتصالا هاتفيا الجمعة (8 سبتمبر/ أيلول 2017) من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت الوكالة إن أمير دولة قطر أبدى - خلال الاتصال - رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.

وتابعت "من جهته رحب محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برغبة تميم بن حمد آل ثاني".

وقالت الوكالة إنه سيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

من جهتها قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر اتصل بولي العهد السعودي بتنسيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أجرى اتصالا ثانيا بأمير قطر خلال أقل من 24 ساعة.