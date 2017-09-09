البحرين: العمالة الأجنبية تستحوذ على معظم وظائف القطاع الخاص

2017-09-09 - 3:35 م

مرآة البحرين: أظهرت إحصائيات رسمية تفوقًا كاسحًا للعمالة الأجنبية في العديد من فئات الوظائف الموجودة في القطاع الخاص، إذ تستحوذ على وظائف قطاع تكنلوجيا المعلومات والقطاع المالي والمحاسبي، إلى جانب قطاع الفندقة والمطاعم، والنقل والخدمات اللوجستية، وغيرها.

ولفتت الإحصاءات الصادرة عن هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أن وظائف العمالة الأجنبية تتوزع على 10 فئات في القطاع الخاص، يأتي في صدارتها قطاع المقاولات، ثم قطاع البيع وقطاع المطاعم والفندقة، وقطاع التصنيع والإنتاج والإمدادات الكهربائية، ثم القطاع المالي والمحاسبي، وقطاع الحراسة الأمنية، وصناعة الملابس والصالونات، وصيد الأسماك.

وأشارت الأرقام إلى أن عدد الذين يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات من العمالة الأجنبية يبلغ 3806 عاملين، في حين يبلغ عدد العاملين البحرينيين في هذا القطاع 1553 بحرينيًا، فيما يعمل في قطاع الوظائف المالية والمحاسبية 9498 أجنبيًا في مقابل 4421 موظفًا بحرينيًا.

وبينت الإحصائيات أن العمالة الأجنبية تستحوذ على أكثر الوظائف في قطاع الحراسة الأمنية أيضا، إذ يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 9307 عاملين أجانب، في مقابل 4412 بحرينيا.

وفيما يتعلق بقطاع النقل والخدمات الوجستية، فإن عدد العاملين فيه يبلغ 3868 أجنبيًا في مقابل 3609 بحرينيين، فيما يعمل 10708 أجانب في وظيفة مشرف إداري.

وأشارت الأرقام إلى أن عدد العاملين من العمالة الأجنبية في قطاع البيع يبلغ 39 ألفًا و124 موظفًا، في مقابل 7929 بحرينيًا، من بعدها يأتي قطاع المطاعم والفندقة الذي يضم 29086 موظفًا أجنبيًا في مقابل 4282 موظفًا بحرينيًا.

وبينت الإحصائيات أن 58.9% من العمال الأجانب في البحرين يعملون في قطاع المقاولات والإنشاءات، وذلك بواقع 275 ألفا و950 عاملا، و5060 يعملون في قطاع صيد الأسماك.

وبحسب الإحصائيات فإن عدد الأجانب الذين يعملون في وظائف التصنيع والإنتاج وإمدادات الكهرباء والغاز يبلغ 21 ألفا و396 عاملا، وذلك بنسبة 4.6%، إلى جانب 8886 عاملا في صناعة الملابس والخياطة.

وأظهرت الأرقام أن عدد العمالة الأجنبية في قطاع الوظائف التعليمية يبلغ 1294 موظفا، فيما يعمل 2305 موظفين أجانب في قطاع الرعاية الصحية.