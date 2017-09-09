البحرين: الإخوان المسلمون ينددون بالتقرير الصادر من منظمة العفو الدولية

2017-09-09 - 3:43 م

مرآة البحرين: نددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في البحرين)، بالتقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية، معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للبحرين.

وقال الجماعة في بيان لها أن التقرير "الذي استقى معلوماته من مصادر تمثل خصمًا لمملكة البحرين ولها مصلحة في تشويه صورتها، ويحمل الكثير من المغالطات والافتراءات ويحمل وجهة نظر واحدة ويستبعد رأي الدولة القانوني ومنظمات المجتمع المدني الأخرى الموجودة في البحرين وهو ما يفقد التقرير المصداقية اللازمة".

وعبرت جمعية المنبر الإسلامي عن رفضها القاطع لـ "مثل هذه التقارير التي تفتقد للشفافية والمصداقية وتوجهها دوافع وأهداف سياسية"، داعية الخارجية البحرينية والجمعيات الحقوقية (الحكومية) إلى "تفنيد الاتهامات الواردة في التقرير والرد على مثل هذه الافتراءات وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام العالمي ونقل الصورة كاملة دون اجتزاء مغرض تقوم به منظمات حقوق الإنسان الدولية".