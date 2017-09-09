محاكم الأسرة تبدأ غدا أولى جلساتها في مقرها الجديد بالرفاع
2017-09-09 - 3:47 م
مرآة البحرين: تبدأ محاكم الأسرة الشرعية غدا الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017 عقد أولى جلساتها في المبنى الجديد بمنطقة الحنينية بالرفاع الغربي.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الانتهاء من انتقال محاكم الأسرة بكافة درجاتها بما في ذلك محكمة التنفيذ الأولى المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة، وكذا الأجهزة الإدارية المساندة لهم، إلى مبنى محاكم الأسرة بمنطقة الحنينية بالرفاع الغربي.
ويضم مجمع محاكم الأسرة جميع الخدمات القانونية ذات الصلة ومنها تقديم طلبات إحالة النزاعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسري، ورفع الدعاوى الجديدة الشرعية، وطلب الحصول على الوثائق الشرعية وتشمل (التصديق على عقود الزواج، استصدار وثائق الزواج، وثائق إثبات الزواج والترمل، وثائق الفرائض الشرعية والتنازلات والهبات والوقفيات والوصايا والعمرى).
ويتكون المبنى الجديد من 3 طوابق، تشمل 16 محكمة، بالإضافة لمكاتب التوفيق الأسري، والهبات والفرائض، والتنفيذ الشرعي، وصندوق النفقة، والمكاتب الأخرى المساندة لها والخدمات ذات العلاقة.
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