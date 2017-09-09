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الملحقية الثقافية بأمريكا تدعو الطلبة البحرينيين إلى مغادرة فلوريدا فورا
2017-09-09 - 3:51 م
مرآة البحرين: دعت الملحقية الثقافية بسفارة البحرين في أمريكا جميع الطلبة البحرينيين المتواجدين في فلوريدا وبالتحديد في ميامي، والمناطق المجاورة إلى إخلاء المنطقة والتوجه إلى مناطق آمنة، مع اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة عن الولاية ومركز رصد الأعاصير الأمريكية لمتابعة تطورات إعصار (IRMA).
كما وجهت الملحقية جميع الطلبة إلى التواصل معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمغادرة إلى ولايات أخرى، حيث سيتم توفير التنقلات الجوية والبرية والسكن الآمن إليهم.
وحثت الملحقية أولياء أمور الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة تسجيل أبنائهم في السفارة والتواصل على هاتف 2023421111 Ex (9) في حال حدوث أي أمر طارىء .
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