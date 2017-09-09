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بالصور: مسيرات في مختلف مناطق البحرين تندد بالمجازر التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا
2017-09-09 - 4:04 م
مرآة البحرين: شارك المئات من البحرينيين في تظاهرات مسائية، عمت مختلف مناطق البحرين، للتنديد بالمجازر التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا بميانمار.
ورفع المتظاهرون (الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2017) شعارات منددة بالصمت العربي والإسلامي عن المجازر التي تمارس بحق مسلمي الروهينغا في منطقة بورما بميانمار، مطالبين العالم بالتحرك لوقف حملة "الإبادة" كما وصفوها.
ورصد نشطاء تظاهرات ووقفات تضامنية في كل من "أبوصيبع، الشاخورة، السهلة الجنوبية، جزيرة سترة، عذاري، شهركان، بوري" ومناطق أخرى من البحرين.
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