البحرين: معتقلو السجن المركزي يبدأون إضرابهم المفتوح عن الطعام

2017-09-09 - 4:14 م

مرآة البحرين: أكد نشطاء وحقوقيون أن المعتقلين السياسيين في سجن جو المركزي، بدأوا اليوم السبت 9 سبتمبر/أيلول 2017 إضرابهم المفتوح عن الطعام، لحين تحقيق مطالبهم.

وأكد نشطاء أن المعتقلون في سجن جو المركزي، أعادوا صباح اليوم وجبات الإفطار التي رفضوا تناولها.

ويطالب السجناء بـ "ملاءمة السجن للعيش الإنساني وإعطائهم كامل حقوقهم في التحرك وحرية العبادة".

وشكا المعتقلون منذ مطلع العام من انتهاكات واسعة بحقهم وحرمانهم حتى من الصلاة والخروج للساحات.

والبحرين واحدة من أكثر بلدان العالم التي تمتلك سجناء من مواطنيها نسبة إلى سكانها، حيث هناك ما لا يقل عن 3 آلاف معتقل في السجون، لأسباب سياسية وفق ما تقول منظمات حقوقية محلية.