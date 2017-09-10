استدعاء الحقوقي العكري والصحفي هيات للتحقيق اليوم

2017-09-10 - 12:55 م

مرآة البحرين: استدعت السلطات الأمنية البحرينية الناشط الحقوقي البارز عبدالنبي العكري، والصحفي فيصل هيات للتحقيق اليوم الأحد دون معرفة الأسباب.

وطلب من الصحفي فيصل هيات، المثول أمام النيابة العامة للتحقيق (الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017) عند التاسعة صباحا، دون معرفة الأسباب.

كما طلبت السلطات من الحقوقي البارز عبدالنبي العكري المثول للتحقيق أمام النيابة صباح اليوم أيضا.

ويعتقد أن النيابة العامة بصدد فرض حظر سفر جديد على النشطاء لمنعهم من المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تعقد خلال هذا الشهر في مقر المجلس بجنيف.

والعام الماضي فرضت السلطات حظرا واسعا على النشطاء لمنعهم من المشاركة في جلسات جنيف، وهو الإجراء الذي لاقى انتقادات من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الحليف الأبرز للمملكة الخليجية الصغيرة.