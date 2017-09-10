2017-09-10 - 12:56 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أحالت النيابة العامة في البحرين 25 مطلوبا وموقوفا إلى المحاكمة بتهمة تشكيل "جماعة إرهابية" وتلقي تدريبات عسكرية في إيران والعراق والتورط في تفجير باص للشرطة في شباط/فبراير الماضي.

وقالت النيابة في بيان الخميس تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن 14 من بين المتهمين الـ25 موقوفون، مشيرة إلى أن الجلسة الأولى في محاكمة المجموعة ستعقد في 19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

واتهمت النيابة هؤلاء بتأسيس والانضمام إلى "جماعة إرهابية"، وإحداث تفجير والشروع في القتل، في إشارة إلى حادثة تفجير باص الشرطة في جنوب المملكة في 26 شباط/فبراير والتي أصيب فيها أربعة عناصر أمن بجروح.

كما اتهمتهم بتلقي تدريبات عسكرية في إيران والعراق "على استخدام الأسلحة وكيفية تصنيع المتفجرات وكيفية رصد تحركات مركبات قوات الأمن وشخصيات قيادية وأماكن حيوية بمملكة البحرين".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى قيام تظاهرات.

والخميس اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير السلطات البحرينية بتشديد حملة القمع ضد معارضيها والتراجع عن وعودها بإجراء مراجعة لطريقة تعاملها مع مسألة حقوق الإنسان وإدخال إصلاحات عليها.

وقالت المنظمة إن البحرين "ورغم المزاعم المتكررة، تراجعت عن وعود الإصلاح التي عبرت عنها بعد ردها القاسي على أحداث العام 2011 (...) وقامت منذ حزيران/يونيو 2016 بتشديد حملتها ضد معارضيها".