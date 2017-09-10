» أخبار

الملك يأمر بإجلاء جميع البحرينيين المتواجدين في فلوريدا قبل وصول إعصار «إرما»

2017-09-10 - 12:59 م

مرآة البحرين: أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سفارة البحرين في واشنطن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سلامة كافة البحرينيين الموجودين في ولاية فلوريدا، وضمان إجلائهم السريع قبل وصول إعصار «إرما» إلى الولاية.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها الملك مع سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية للاطمئنان على سلامة البحرينيين الموجودين في الولاية، وفق ما قالت وكالة أنباء البحرين.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus