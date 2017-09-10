طوارئ السلمانية استقبل أكثر من 71 ألف مريضا ومراجعا خلال 3 أشهر

2017-09-10 - 2:39 م

مرآة البحرين: كشفت إحصائية رسمية أن قسم الحوادث والطوارئ السلمانية في مجمع السلمانية الطبي استقبل أكثر من 71 ألف مريض ومراجع خلال ثلاثة أشهر من هذا العام 2017 (مايو/أيار - يوليو/تموز).

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الأشخاص المرضى المراجعين لقسم الطوارئ بلغ 38.5 ألف من الذكور و33.8 ألف من الإناث.

ويشهد قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي ازدحامًا كبيرًا من قبل المرضى، إذ يضطر المرضى إلى البقاء منومين في الطوارئ لساعات طويلة بانتظار نقلهم إلى أحد الأسرّة في الأجنحة.

من جهتهم أكد عدد من المرضى أن نقص الأطباء نتج عنه زيادة الفوضى وتأخر وبطء الخدمات الصحية بقسم الطوارئ منذ فترة طويلة، الأمر الذي اضطر بعض المرضى إلى المغادرة بعد انتظارهم للساعات الطوال من دون علاج أو معاينة طبية.

وأكدوا أن عدم وجود العدد المناسب والكافي من الأطباء في الطوارئ يؤثر سلبا على جودة الخدمات العلاجية المقدمة، إذ يضع الطبيب تحت ضغط شديد يربكه ويشتت أفكاره، وبذلك لا يحصل المريض على حقه الكامل في الاستشارة الطبية والعلاج.

وكان الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات وليد المانع قال في تصريح سابق أن قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي سجل عددا من الاستقالات بين أطباء طوارئ السلمانية خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن إدارة المجمع ولتفادي تأثر الخدمة الصحية المقدمة في الطوارئ استعانت ببعض الأطباء للعمل في الوحدة بالنظام الجزئي لتغطية النقص، موضحا أن هناك مساعي بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لتوظيف استشاريين واختصاصيي طوارئ، إلا أن ذلك متعذر حاليا؛ نظرا إلى وجود بعض الأمور المتعلقة بالموازنة وطبيعة التوظيف.