حوالي 180 ألفا من الأجانب في القطاع الخاص يجيدون القراءة والكتابة فقط وأكثر من 16 ألف «أميون»

2017-09-10 - 2:48 م

مرآة البحرين: كشفت إحصائيات حديثة رسمية أن 16 ألفا و785 من إجمالي العمالة الوطنية والأجنبية في القطاع الخاص أميون يبلغ عدد العمال البحرينين منهم 2435 عاملا فيما يبلغ عدد الأجانب 14 ألفا و350 عاملا بنسبة 85%، من إجمالي الأميين العاملين في القطاع الخاص.

وأوضحت الإحصائيات التابعة لهيئة التأمينات الإجتماعية أن 185 ألفا و731 من إجمالي العمالة في القطاع الخاص يقرأون ويكتبون فقط وليس لديهم أي مؤهل أكاديمي منهم 179 ألفا و231 أجانب الى جانب 4666 بحرينين، بينما يبلغ عدد العمال الذين يحملون الشهادة الابتدائية 67 ألفا و508 عامل بينهم 4555 بحرينيا وعدد العمال الذين يحملون شهادات المستوى الاعدادي يبلغ 59 ألفا و964 عاملا بينهم 11 ألفا و539 عاملا بحرينيا.

وبحسب الأرقام الصادر في منتصف العام الجاري 2017 فإن عدد العمال الذين يحملون شهادات في المستوى الثانوي يبلغ 168 ألفا و210 عاملين بينهم 38 ألف بحريني.

ووصل إجمالي العمالة الأجنبية في القطاع الخاص وفقا للتقرير الفصلي الصادر عن هيئة تنظيم سوق العمل للربع الأول من العام الجاري إلى 610 آلاف عامل بالمقارنة مع 582 ألف عامل في الربع الأول من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي العمالة الوطنية 156 ألف عامل بالمقارنة مع 160 ألف عامل في الربع الأول من العام الماضي.

وحقق قطاع المقاولات أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة وصلت 40%من مجموع تصاريح العمل الصادرة، ويتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16%، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 11%.