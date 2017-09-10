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أمر ملكي بإعادة تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية
2017-09-10 - 2:50 م
مرآة البحرين: صدر عن حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أمر ملكي بإعادة تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية، وذلك وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية.
وجاء في الامر الملكي رقم (49) لسنة 2017 أنه يُعاد تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية، وهما:
1. علي عبدالله الدويشان.
2. سعيد حسن الحايكي.
وذلك لمدة خمس سنوات أخرى.
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