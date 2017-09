الصحافي كريستوف: صفقة السلاح الأمريكية الأخيرة للبحرين ستزيد القمع

مرآة البحرين (خاص): قال الصحافي الأمريكي الشهير، نك كريستوف إن صفقة مبيعات السلاح الأخيرة للبحرين، والتي بلغت 3.8 مليار دولار، وأعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها عليه، ستزيد من القمع في البحرين.

وفي تغريدة له عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، وصف كريستوف عقد الصفقة بالأمر المحزن، مضيفاً أن السلطات البحرينية الآن تقوم باعتقال المعارضين بسبب نشر تغريدات عبر تويتر، على حد وصفه.

وقبل يومين أعلنت الخارجية الأمريكية أنها وافقت على مبيعات أسلحة بقيمة 3.8 مليار دولار للبحرين.

Sad to see the State Dept approve a $3.8 billion arms sale to increasingly repressive Bahrain, now jailing dissidents for tweeting.