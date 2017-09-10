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رويترز: طراد إيراني يوجه تحذيرا لسفينة حربية أمريكية
2017-09-10 - 3:12 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء يوم الأحد إن طرادا إيرانيا مزودا بالصواريخ وجه تحذيرا لسفينة حربية أمريكية وطلب منها الابتعاد عن زورق صيد إيراني معطل.
وأضافت الوكالة أن السفينة الأمريكية ابتعدت بعد تحذير الطراد الإيراني.
وبعدها قام الطراد التابع للبحرية الإيرانية بقطر زورق الصيد الذي أرسل إِشارة استغاثة بعد تسرب المياه إليه.
ولم تكشف تسنيم عن متى حدثت الواقعة التي جرت قرب مضيق هرمز.
وتزايدت التوترات بين القوات الإيرانية والأمريكية في الخليج في الشهور القليلة الماضية.
وفي بداية أغسطس آب قال مسؤول أمريكي إن طائرة إيرانية بدون طيار وغير مسلحة اقتربت لتصبح على بعد 31 مترا من طائرة تابعة للبحرية الأمريكية بينما كانت تستعد للهبوط على حاملة طائرات في الخليج.
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