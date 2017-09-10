مؤتمر صحافي لمؤسسة حكومية بحرينية: السجون تخلو من التعذيب

2017-09-10 - 10:38 م

مرآة البحرين: قالت مؤسسة حكومية في البحرين إن السجون تخلو من التعذيب المنهجي وسوء المعاملة، وذلك بعد أيام من تقرير لمنظمة العفو الدولية أكدت فيه أن البحرين تقمع معارضيها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قالت في مؤتمر صحافي "إن مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء تخلو من أي نوع من التعذيب أو الإساءة الممنهجة ضد النزيلات بغض النظر عن طبيعة القضايا المحكومات بموجبها".

وقالت المؤسسة، التي يعين أعضاءها الملك، إنها قامت بزيارة "غير معلنة" غير أنها تمت "بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية"!

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان "لا أحد يستطيع حمايتكم" قد أكد أن البحرين قامت بتعذيب نشطاء معارضين.

وأعلنت المؤسسة قبل نحو أسبوع أنها ستقيم مؤتمرا صحافيا ستكشف فيه عن نجاحات جديدة للملف الحقوقي في البحرين.