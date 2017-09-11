البحرين: توجيه تهمة "التجمهر" للحقوقي العكري والصحفي هيات
2017-09-11 - 12:30 م
مرآة البحرين: وجهت النيابة العامة البحرينية تهمة "التجمهر" والمشاركة في مسيرة غير مرخصة، إلى كل من الناشط الحقوقي البارز عبدالنبي العكري، والصحافي فيصل هيات.
وكانت النيابة حققت أمس مع الحقوقي العكري حيث اتهمته بالمشاركة في مسيرة غير مرخصة بالشاخورة في 23 يونيو/حزيران الماضي، وهي التهمة التي نفاها.
كما حققت النيابة أمس الأحد، مع الصحافي والمعتقل السابق فيصل هيات، حيث اتهمته بالمشاركة في مسيرة غير مرخصة بالمعامير في يوليو/تموز الماضي، وهو ما "لم يحصل ونفيته" على حد قوله.
ولجأت السلطات إلى توجيه الاتهامات الفارغة للنشطاء والحقوقيين لتبرير منع السفر بحقهم، وهو الإجراء الذي اتبعته منذ عام ونصف، لمنعهم من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ولاقى حظر السفر بحق النشطاء انتقادات من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، أبرز حلفاء البحرين.
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