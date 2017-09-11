المفوض السامي يحذر من خطورة الوضع في البحرين

2017-09-11 - 12:46 م

مرآة البحرين (خاص): حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، السلطات البحرينية من "خطورة الوضع"، مجددا استعداد مكتبه لتقديم أي مساعدة والقيام بـ "أي جهد حقيقي لمعالجة الأوضاع في البحرين".

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح جلسات الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال الأمير زيد أن حكومة البحرين "منذ يونيو/حزيران 2016، فرضت قيودًا شديدة على المجتمع المدني والنّشاط السّياسي من خلال الاعتقالات والتّرهيب وحظر السّفر وأوامر الإغلاق، مع ازدياد التّقارير عن التّعذيب من قبل السّلطات الأمنية".

وأضاف "اليوم، تم إغلاق المساحة الديمقراطية في البلاد بشكل أساسي. وقد لفتت نظر السّلطات مرارًا إلى خطورة الوضع في المملكة، بالإضافة إلى عدد من آليات حقوق الإنسان والبيانات المشتركة من قبل الدّول الأعضاء".

وأكمل "لقد عرضت مرارًا وتكرارًا الدّعم من قبل مكتبي للمساعدة على إدخال تحسينات عملية. وقد قُوبِلت هذه الجهود بالرّفض وبالاتهامات التي لا أساس لها، وبالتغيرات في اللّحظة الأخيرة في الظّروف في وجه البعثات التّقنية".

واستدرك الأمير زيد بالقول "ليس هناك أي حملة علاقات عامة يمكنها التّغطية على الانتهاكات التي يتعرض لها شعب البحرين. إنّهم يستحقون الاحترام الفعلي لحقوقهم الإنسانية، وأواصل تقديم المساعدة من قبل مكتبي لأي جهد حقيقي لعلاج الوضع" على حد قوله.