السفير البحريني في أمريكا: إجلاء 31 مواطنا من فلوريدا

2017-09-11 - 1:33 م

مرآة البحرين: قال سفير البحرين في الولايات المتحدة عبدالله بن راشد آل خليفة أن السفارة البحرينية قامت بإجلاء نحو 31 ما بين أفراد وأسر من مناطق مختلفة من ولاية فلوريدا، إذ كان أغلبهم في ميامي وتامبا إلى مناطق أخرى (أتلانتا وواشنطن).

وأشار السفير البحريني إلى أن معظم البحرينيين الذين كانوا في المناطق المنكوبة هم طلبة وآخرون كانوا هناك بقصد العلاج، لافتا إلى أن الصعوبات التي واجهتها السفارة انحصرت في توافر الفنادق وترتيب رحلات العودة لبعضهم إلى البحرين.

وكان إعصار «ارما» الذي ضرب ساحل فلوريدا قد أجبر نحو 6 ملايين نسمة، أي ربع إجمالي سكان ولاية فلوريدا، على الهروب من مناطقهم تفاديا لعواقب الإعصار الذي صنف بالدرجة الخامسة والأعلى للأعاصير.