ميدل إيست مونيتور: العلاقات بين البحرين وإسرائيل تعود إلى العام 1994

2017-09-11 - 1:55 م

مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع ميدل إيست مونيتور أن التّعليقات الأخيرة لبنيامين نتنياهو عن العلاقات مع عدد من الدّول العربية تسلط الضّوء على العلاقات بين البحرين وإسرائيل، والتي تعود إلى العام 1994، وفقًا لما أشار إليه موقع صحيفة الشرق يوم الجمعة الماضي.

وقال إن العلاقة السرية بدأت عندما التقى الوزير الإسرائيلي السّابق للبيئة يوسي ساريد مع وزير الخارجية البحريني آنذاك محمد بن مبارك ووزير الصحة الأسبق جواد العريض. واتفق الثلاثة على أنّه باستطاعة إسرائيل أن تفتتح مكتبًا يمثلها في المنامة.

وفي العام 2009، التقى الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السّابقة تسيبي ليفني مع ملك البحرين في نيويورك على هامش مؤتمر حواري حول الأديان. والعام الماضي، زار الحاخام الأمريكي مارك شناير المنامة في مهمة لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والبحرين.

ووفقًا لموقع الشرق، فإن الاتصال من قبل وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة لإنشاء هيئة شرق أوسطية تتضمن إسرائيل وإيران وتركيا هي دليل على "العلاقة الذهبية" مع إسرائيل. حين توفي بيريز منذ عام، نشر الوزير تغريدة على تويتر أشادت بالسّياسي الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى ما ذكرته الصحيفة القطرية أن "البحرين انتهكت قرار الجامعة العربية الذي يحظر الاتفاقات التّجارية مع إسرائيل، من خلال شركات أقامت علاقات مع إسرائيل أو من خلال شركات أقامت علاقات مع شركات أخرى تقيم علاقات مع إسرائيل".

يذكر أن مرآة البحرين نشرت سابقا إنفوجرافيك عن العلاقات البحرينية الإسرائيلية، استعرضت فيه اللقاءات البحرينية الإسرائيلية منذ 1994 حتى العام الماضي.