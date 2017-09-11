تشديد أمني في الحوض الجاف مع إضراب السجناء

2017-09-11 - 2:24 م

مرآة البحرين (خاص): قال عدد من أهالي سجناء الحوض الجاف، أن المعتقلين بدأوا يعانون من مضايقات أكثر من قبل السلطات الأمنية، مع استمرارهم في الإضراب عن الطعام نتيجة لتدهور الأوضاع.

وأكدت عدد من العوائل أن السلطات رفضت إدخال الأموال للسجناء في إجراء جديد يهدف لمزيد من الضغط على السجناء، كما بدأوا للمرة الأولى بمراقبة أهالي السجناء أثناء الزيارة وهو ما لم يكن يحدث في السابق.

ويطالب معتقلو الحوض الجاف بتوفير احتياجاتهم الصحية والغذائية في كافتيريا السجن التي لا يوجد بها شيء يستفيدون منه، كما يطالبون أيضاً بإنهاء المعاملة السيئة والحاطة بالكرامة، وخصوصا من الشرطة الباكستانيين.

كما يطالب السجناء بإنهاء حالة التكدس في الزنازين، حيث أن الزنزانة الواحدة تحوي 11 سريراً لكنها تضم 18 سجينا ما يضطر الباقين من النوم على الأرض.

ويطالب المعتقلون أيضاً بالسماح لهم بممارسة الشعائر الدينية بكل حرية، حيث لديهم قلق كبير من منع إحياء الشعائر خصوصا مع اقتراب شهر محرم، كما يطالبون بإزالة الحاجز الزجاجي الموضوع أثناء الزيارات، ومن ضمن مطالبهم أيضاً السماح لهم بالخروج إلى الساحة الخارجية، حيث لا يسمح لهم بالخروج إلا لساعة واحدة فقط يومياً.