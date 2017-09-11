اعتقال مواطنين من سار ودمستان صباح اليوم ونقلهما إلى جهة مجهولة

2017-09-11 - 2:32 م

مرآة البحرين: أقدمت السلطات الأمنية البحرينية (الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017) باعتقال مواطنين اثنين، حيث تم نقلهما إلى جهة مجهولة.

وأكد نشطاء أن قوات تابعة للداخلية قامت بمداهمة منزل المواطن "سيد حسين علي سلمان" من بلدة سار، فجرا اليوم، حيث قامت باعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة.

كما أقدمت السلطات صباح اليوم باعتقال الشاب "سيد نضال الغريفي - 21 عاماً، من دمستان"، والمصاب بمرض السكلر، من مقر عمله، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة هو الآخر.

ولم يعرف الأهالي طبيعة التهم الموجهة لأبناءهم. وتكثف السلطات من حملتها ضد المعارضة والأغلبية الشيعية، وتعتقل حوالي 4 مواطن شيعي، لأسباب سياسية.