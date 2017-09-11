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استدعاء أمين عام "وعد" السابق رضي الموسوي للتحقيق
2017-09-11 - 3:22 م
مرآة البحرين: استدعت السلطات الأمنية البحرينية، أمين عام وعد السابق، رضي الموسوي للتحقيق غدا الثلثاء.
ولم يتضح من خلال الإحضارية التي أرسلت للموسوي اليوم (الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017) أسباب الاستدعاء، لكن يعتقد أن يتم توجيه تهمة "التجمهر" له، مثل بقية النشطاء، بهدف تبرير فرض منع السفر بحقه.
وقبل أسبوعين منعت السلطات الموسوي من مغادرة البلاد دون إبداء الأسباب.
وتعاقب السلطات النشطاء بفرض حظر السفر عليهم، كي لا يتمكنوا من المشاركة في الفعاليات الدولية، وخصوصا أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وخلال افتتاح الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان اليوم الإثنين، انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، ملاحقة السلطات البحرينية للنشطاء وفرض حظر السفر عليهم.
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