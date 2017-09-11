إيران ترفع إنتاج النفط إلى 4.5 مليون برميل يوميا خلال 5 سنوات

2017-09-11 - 4:28 م

مرآة البحرين (رويترز): نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الانترنت (شانا) عن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية علي كاردور قوله يوم الأحد إن إنتاج إيران النفطي سيرتفع إلى 4.5 مليون برميل يوميا في غضون خمس سنوات.

وفي الأشهر الأخيرة بلغ إنتاج إيران نحو 3.8 مليون برميل يوميا.

وأضاف كاردور أن إنتاج الغاز سيبلغ 1.3 مليار متر مكعب يوميا خلال الخمس سنوات المقبلة، بينما سيزداد إنتاج مكثفات الغاز إلى 864 ألف برميل يوميا.

وأبلغ كاردور شانا أن رفع الإنتاج سيأتي نتيجة زيادة 420 ألف برميل يوميا في إنتاج حقل غربي كارون النفطي بالإضافة إلى 280 ألف برميل إضافي من حقول نفط في وسط وجنوب إيران ومن شركة فلات قارة النفطية.

وتوقع كاردور أن تصل صادرات النفط الإيرانية إلى 2.5 مليون برميل يوميا في غضون خمس سنوات.

وأضاف إن من المتوقع أن تأتي الزيادة في إنتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي، وهو أكبر حقل غاز في العالم.