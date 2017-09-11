درس جديد في كتاب المواطنة للصف السادس الابتدائي: ما جرى في 2011 تخريب
2017-09-11 - 11:42 م
مرآة البحرين (خاص): ضمّنت إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم كتاب المواطنة للصف السادس الابتدائي درسا بشأن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البحرين العام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية تنهي هيمنة أسرة آل خليفة على السلطة.
ووصف الدرس الاحتجاجات بأنها أعمال تخريب وعنف، أدت إلى "استشهاد عدد من رجال الشرطة (...) وخلفت خسائر مادية واقتصادية كبيرة أثرت على جميع المجالات".
وتضمنت الكتاب درسا يتحدث عن ما أسماه "شهداء الواجب"، في إشارة إلى قتلى الشرطة الذين سقطوا خلال مواجهات مع المحتجين، في حين لم يشر الكتاب إلى عشرات الضحايا من المحتجين الذين قضوا تحت التعذيب وبالرصاص.
ومن أهداف الدرس حسبما جاء في الكتاب أن "يثمن (الطالب) دور الصندوق الملكي لشهداء الواجب"، وهو صندوق أعلن عنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمساعدة أسر قتلى الشرطة.
وسقط عدد من الشرطة الباكستانيين واليمنيين وضابط إماراتي قتلى خلال مواجهات مع المحتجين في السنوات الأخيرة.
وأعاد الكتاب نشر وقائع مزورة للأحداث من بينها قطع المحتجين لسان مؤذن، وهو ما نفاه تقرير لجنة مستقلة لتقصي الحقائق.
وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق التي عيّنها الملك قد أشار إلى أن الحكومة استخدمت العنف غير المبرر في مواجهة الاحتجاجات، ودعا إلى إجراء إصلاحات في الأجهزة الأمنية، ووقف التعذيب في السجون.
وتجاهلت الوزارة تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي يفترض أن يكون مرجعا رسميا للأحداث التي شهدتها البلاد.
كتاب المواطنة للصف السادس الابتدائي
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