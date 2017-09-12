متحدث باسم الخارجية البريطانية: سنفحص تقرير منظمة العفو الدولية بشأن البحرين

2017-09-12 - 12:20 ص

مرآة البحرين (خاص): المتحدث باسم الخارجية البريطانية إدوين ساموال إن حكومة بلاده ستفحص تقرير منظمة العفو الدولية الذي قال إن سكوت بريطانيا وأمريكا ساهم في تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وقال ساموال في مقابلة مع شبكة بي بي سي إن حكومة البحرين فعلت الكثير في مجال الإصلاحات الحقوقية، مضيفا "ونحن نعبر عن مخاوفنا وقلقنا عندما تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان".

وفي الوقت الذي قالت فيه المذيعة إن ثناء ساموال على البحرين يؤكد انتقادات العفو الدولية لبريطانيا قال "لم نشاهد ما يحدث في البحرين، ويجب الاعتراف بحدوث تقدم كبير، وأن هناك بعد سياسي للأزمة بسبب إيران".

ولم يعبر المسؤول البريطاني عن إدانته للانتهاكات التي تجري في البحرين.