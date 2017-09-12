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البحرين تقول إن تصريحات المفوّض السامي "تفتقد للمصداقية"
عبدالله الدوسري
2017-09-12 - 12:33 ص
مرآة البحرين: وصف مساعد وزير الخارجية البحرينية رئيس وفد حكومة البحرين في جنيف عبدالله الدوسري حديث قاله المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد عن البحرين بأنه يفتقد المصداقية.
وكتب في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "اتهامات ومزاعم المفوض السامي لحقوق الإنسان عن البحرين مكررة ولا تستند إلى أي أساس وتفتقد للمصداقية".
وكان الأمير زيد قد حذر، خلال دورة جديد لمجلس حقوق الإنسان، السلطات البحرينية من "خطورة الوضع"، مجددا استعداد مكتبه لتقديم أي مساعدة والقيام بـ "أي جهد حقيقي لمعالجة الأوضاع في البحرين".
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