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استدعاء القيادي البارز في المعارضة إبراهيم شريف
2017-09-12 - 11:53 ص
مرآة البحرين: استدعت النيابة العامة، القيادي البارز في المعارضة، والأمين العام الأسبق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، إبراهيم شريف، للتحقيق غداً.
وقال شريف إنه تسلم إحضارية هذا الصباح تطلب منه المثول أمام النيابة العامة صباح غد الأربعاء (13 سبتمبر/أيلول 2017) عند التاسعة صباحاً دون إبداء الأسباب.
وتعاقب السلطات النشطاء بفرض حظر السفر عليهم، كي لا يتمكنوا من المشاركة في الفعاليات الدولية، وخصوصا أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وخلال افتتاح الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان (الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017)، انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، ملاحقة السلطات البحرينية للنشطاء وفرض حظر السفر عليهم.
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