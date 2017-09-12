تأييد تغريم 3 مقاولين أعلنوا عن تسيير رحلات حج بدون تصريح

2017-09-12 - 11:55 ص

مرآة البحرين: أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) معاقبة 3 مُدانين -بقضيتين منفصلتين- كانوا أعلنوا في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تسييرهم لرحلات لأداء مناسك الحج رغم عدم امتلاكهم تصريحًا بذلك، فضلاً عن كون أحدهم لا يملك تصريحًا لمزاولة نشاط حملة لمدة تقارب 15 عامًا، وقضت بتغريم كل منهم مبلغ 200 دينار عما أسند إليهم من اتهامات.

وتتمثل واقعة ضبط المُدانين الثلاثة في أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كانت قد أبلغت عن وجود مكاتب تعمل على تسيير رحلات للحج والعمرة رغم عدم امتلاكها تصريح بذلك، وأنهم يقومون بتخليص معاملات الحج والعمرة دون حيازتهم لترخيص من الجهات المختصة للقيام بمزاولة مثل هذا النشاط، بعد أن تم رصدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وثبت للمحكمة أن المستأنفين الثلاثة بكلا الدعويين قد ارتكبوا تهمة أنهم في غضون العام 2016، زاولوا مهنة مقاول حج دون الحصول على ترخيص.