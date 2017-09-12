تأجيل قضية الحقوقي البارز نبيل رجب حتى 27 سبتمبر الجاري للدراسة

2017-09-12 - 12:06 م

مرآة البحرين: واصلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز نبيل رجب والمتهم فيها بانتقاد السعودية عبر تويتر على خلفية حرب اليمن.

واستمعت يوم أمس المحكمة إلى شهود النفي من الدفاع وهم كلاً من زوجة رجب وابنته، وانتهت إلى إصدار قرار بتأجيل المحاكمة حتى جلسة 27 سبتمبر الجاري؛ وذلك لدراسة القضية.

وهذه المحكمة هي الثانية التي تنظر قضية رجب، بعد إلغاء المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبدالله البوعينين.

وكانت المحكمة السابقة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات مُجري التحريات مرةً ثانية، والذي أكد خلال استجوابه أن رجب هو من أصدر التغريدات التي يتم محاكمته عليها بهذه القضية، بالرغم من أنه بالفعل يتم حاليًا إدارته من خارج مملكة البحرين، كونه محبوس ولا زال الحساب ينشر تغريدات باسمه.